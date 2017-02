Le rappeur Jo le Phéno jugé pour incitation à la haine envers les policiers

Le rappeur, originaire du quartier de la Banane dans le 20eme arrondissement de Paris, est jugé pour sa chanson "Bavure" d'août 2017. Une chanson qui incite à la haine envers les policiers, selon les syndicats de police.

Le clip date du 17 août dernier. N'essayez pas de le retrouver sur la page YouTube de Jo le Phéno, le rappeur l'a enlevé un mois après la publication. A l'époque, les syndicats de police trouvent le clip choquant. On y voit Jo le Phéno faire des doigts d'honneur, cracher sur une voiture de police et filmer des fonctionnaires pendant les interpellations.

Les syndicats de police y voient une incitation à la haine. En septembre dernier, Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'intérieur, porte plainte. Elle sera jugée ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Paris.

Pour dénoncer les interpellations arbitraires

Les paroles sont violentes : "Je pisse sur la justice et sur la mère du commissaire [...] Où sont les condés, il faut les taper." Son avocat Me Said Harir défend "un langage de la rue"

"Ce langage est fait pour interpeller, pour réveiller les consciences et les pouvoirs publics. On a eu l'affaire Zied et Bouna, Adama Traoré, maintenant Théo ... ces affaires là sont la preuve qu'il se passe quelque chose dans les quartiers qui n'est pas dans les règles."

Jo le Phéno s'est défendu à plusieurs reprises sur Facebook, expliquant qu'il a voulu dénoncer les arrestations quotidiennes et arbitraires dont sont victimes les jeunes de cité.

Le contexte de l'affaire Théo

L'affaire Jo le Phéno est jugée 3 semaines après le début de l'affaire Théo. Une affaire qui montre que son client a raison estime Me Harir : "ces affaires ne sont que la partie émergée de l'iceberg". Il espère que la justice comprendra que le rappeur a voulu "faire passer un message et faire avancer les choses en toute humilité."