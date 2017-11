Le rappeur Jul condamné à 5000 euros d'amende et six mois de suspension de permis à Marseille

Le rappeur Jul a été condamné mardi matin à 5.000 euros d'amende et six mois de suspension de permis de conduire après avoir été contrôlé à 160 km/h sur l'A50 le 22 octobre dernier. Il était également jugé pour conduite sous l'emprise du cannabis.

Le rappeur marseillais Jul a été condamné ce mardi matin à 5.000 euros d'amende et six mois de suspension de permis par le tribunal coorectionnel de Marseille pour avoir été contrôlé à 160 km/h au volant d'une Mercedes, sur l'autoroute A50 et conduite sous l'emprise de stupéfiants. A la sortie d'audience, ni lui ni son avocat n'ont fait de commentaires.

Une conduite sous l'emprise du cannabis

En excès de vitesse, le chanteur de 27 ans avait été placé en garde à vue après avoir eu la mauvaise idée de faire des appels de phare aux voitures dont une conduite par des policiers de la Bac, le 22 octobre dernier. Il avait été arrêté avec un ami. Les policiers avaient retrouvé une arme de poing de 9 mm ainsi que de la résine de cannabis.

Quelques jours après, le rappeur s'était excusé sur sa page Facebook et sur Twitter dans un message contenant des fautes d'orthographes.

Jul s'excuse sur son compte Twitter

Desolé ma team pour ce qu'il cest passé 😔

Je sait qui a des enfant et des parent qui me suive cest pas une bonne... https://t.co/adH8mScdwc — Jul (@jul) October 24, 2017