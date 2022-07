Le rappeur Kaaris accusé de violences par son ex-compagne

L'enquête préliminaire qui vise le rappeur Kaaris, 40 ans, a été ouverte vendredi, après une plainte pour violences volontaires aggravées déposée par son ex-compagne, comme le confirme le parquet d'Evry suite à une information du journal Le Parisien. Cette ex-compagne, Linda, qui a un enfant avec le rappeur, dénonce des faits datant du 19 janvier 2021.

Elle découvre Kaaris au lit avec une autre femme

Elle a déposé sa plainte le 7 juillet et affirme au départ reprocher à Kaaris d'avoir été absent et "fuyant". Selon l'un de ses avocats, elle aurait tenté de reprendre contact avec le rappeur et aurait découvert qu'il avait acquis une nouvelle résidence en région parisienne. C'est là qu'elle se serait rendue le 19 janvier 2021 et aurait découvert le rappeur "au lit" avec une autre femme.

C'est à ce moment là, dans cette résidence, que Kaaris est accusé de violence sur son ex-compagne. Des coups de pieds et coups de poings selon la plaignante qui lui ont valu dit-elle, de marcher avec "des béquilles et une botte de maintien pendant deux semaines".

Hésitations à porter plainte

L'ex-compagne, Linda, dit avoir hésité à porter plainte "à cause d'un certain nombre de pressions de la part de Kaaris et de son entourage", selon son avocat. Mais le 7 juillet dernier, elle dépose plainte finalement, estimant que "trop, c'est trop", toujours selon son avocat, Me Gabeaud.

Les avocats de Kaaris dénoncent des accusations imaginaires

Le rappeur Kaaris, originaire de Sevran en Seine-Saint-Denis, a été condamné en octobre 2018 à 18 mois de prison avec sursis pour une bagarre qui l'avait opposé à son rival Booba à l'aéroport d'Orly. Dans l'affaire qui l'oppose à son ex-compagne, les avocats du rappeur assurent qu'il est "apaisé et serein", dénoncent de leur côté des "accusations imaginaires" et "une femme jalouse qui a besoin d'exister". Le parquet d'Evry décidera ou non de donner une suite à cette affaire et n'a pas pour le moment qualifié les faits reprochés.