Le rappeur Kaaris sera jugé pour violences conjugales

Kaaris de nouveau devant la justice. Le rappeur est convoqué devant le tribunal correctionnel d'Evry (Essonne) pour des violences sur son ex-compagne. Il comparaîtra le 10 novembre 2023 pour "violences sur conjoint avec une incapacité temporaire de travail (ITT) supérieure à huit jours en récidive légale", indique ce mercredi le parquet d'Evry. Son ex-compagne sera également jugée le même jour pour "violation de domicile" et "dégradation de biens".

Kaaris, de son vrai nom Okou Gnakouri, a été placé en garde à vue dans la matinée mercredi à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) dans le cadre d'une enquête sur des accusations de violences sur son ex-compagne. C'est la deuxième fois que le rappeur était entendu par les policiers, après une première garde à vue de quinze heures à la fin du mois de septembre durant laquelle il avait été confronté pendant huit heures à la plaignante.

L'ex-compagne de Kaaris a déposé plainte en juillet dernier pour des faits remontant à janvier 2021. Elle affirme que le rappeur lui a mis des coups de poings et de pieds. Elle accuse également la nouvelle compagne de son ex de "non-assistance à personne en danger". Le rappeur nie ces violences et a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. Les avocats de Kaaris accusent l'ex-compagne de s'être "introduite" chez leur client "illégalement en escaladant un mur", d'avoir "dégradé son véhicule" et de s'être "jetée sur lui pour l'agresser".

Ancien protégé du rappeur Booba, Kaaris et lui sont depuis brouillés, une querelle qui a conduit à une bagarre entre les deux hommes et leurs entourages à l'aéroport d'Orly en août 2018. Kaaris a été condamné en octobre 2018 à 18 mois de prison avec sursis pour ces faits.