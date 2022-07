Le rappeur Mister You a été arrêté à l'aéroport d'Orly et incarcéré pour purger une peine de prison. Il a été condamné en 2021 pour avoir fait la promotion d'un lieu de deal en banlieue parisienne.

Le rappeur Mister You, a été arrêté à l'aéroport d'Orly alors qu'il se rendait au Maroc. Il a été incarcéré pour purger un peine de 24 mois de prison aménageable à laquelle il avait été condamné en 2021.

En effet, en mars 2021, le rappeur de 38 ans, très connu sur You Tube et originaire du quartier de Belleville à Paris, a été condamné en appel à Paris à deux ans de prison aménageable. Il est accusé d'avoir fait la promotion deux ans plus tôt, en 2019, d'un point de deal en banlieue parisienne, le réseau Caliweed. Il a répandu cette information sur ses réseaux sociaux.

Son avocat dénonce "une folie procédurale"

Le parquet a adressé un courrier au condamné concernant l'aménagement de peine mais le rappeur ne l'aurait pas reçu. La peine a donc été exécutée le 21 juillet 2022 et Younes Latifi alias Mister You a été interpellé alors qu'il partait pour le Maroc.

"La mise à exécution de cette peine sans convocation préalable est _une folie procédurale_, et une honte sur le plan humain dans un contexte où mon mandant a vu naître ses jumeaux il y a trois semaines", a réagi son avocat, Me Robin Binsard.

Une audience d'aménagement de peine est prévu le 21 septembre à Paris.