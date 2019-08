Problèmes de maintenance sur les voies ferrées : sur la ligne POLT, syndicats et associations réagissent

Châteauroux, France

Des problèmes de maintenance persistent sur le réseau ferroviaire français, selon un rapport de l'établissement public de sécurité ferroviaire, révélé par nos confrères du Parisien. Plusieurs contrôles ont été effectués, entre avril et mai 2019, notamment en région Centre-Val de Loire. Ce constat pose question, six ans après l'accident en gare de Brétigny-sur-Orge. Sept personnes étaient mortes, le 12 juillet 2013, dans le déraillement d'un train empruntant la ligne POLT. Une éclisse s'était détachée, provoquant l'accident.

Depuis 2015, des travaux de modernisation sont effectués sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. L'État va investir 1,6 milliard d'euros jusqu'en 2025. Un effort salué par les syndicats et les associations, mais néanmoins jugé insuffisant. "Tant que la régénération a minima de la ligne n'est pas définitivement accomplie, il y aura forcément des endroits en mauvais état", alerte Jean-Claude Sandrier, président de l'association Urgence ligne POLT. "Quand les trains ralentissent, vous pouvez être sûr qu'il y a un problème d'infrastructure ferroviaire", ajoute-t-il.

L'entretien des voies ferrées en France, c'est une vraie calamité depuis des décennies"

Des entreprises sous-traitantes en charge de la maintenance

Une partie des missions de maintenance sont confiées à des entreprises sous-traitantes. "Si elles ont des chantiers, elles trouvent des gens mais qui ne sont pas forcément du métier", remarque Jean-Claude Durandeau, représentant CGT-Cheminots à Châteauroux. Lui déplore des effectifs insuffisants pour mener à bien les vérifications sur les voies. "Les visites à pied par des agents étaient plus fréquentes avant. Il faut aller plus vite, vous avez moins de temps pour regarder et puis les rails s'usent", précise-t-il. "Quand on détecte une anomalie, qu'est-ce qu'on fait ? Pour intervenir rapidement, c'est moins évident quand vous avez moins de gens qui travaillent", conclut le délégué CGT.

Le président de l'association Urgence ligne POLT ne dit pas autre chose : "Il faut veiller à ce qu'il y ait une présence humaine très forte partout sur les lignes ferroviaires", indique Jean-Claude Sandrier.