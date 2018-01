Le rapprochement des prisonniers corses "possible" et "à l'étude" selon Madame Corse au gouvernement

Par Hélène Battini, France Bleu RCFM et France Bleu

Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur et "Madame Corse" du gouvernement, a confirmé ce mardi que le rapprochement des prisonniers corses et leur transfert à Borgo, était "possible", et à l'étude actuellement.