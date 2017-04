Affaire Fiona : le ras-le-bol de Nicolas Chafoulais, le père de la fillette

Nicolas Chafoulais dit aujourd'hui son dégoût quant aux demandes répétées de mise en liberté effectuées par Cécile Bourgeon. Egalement vis-à-vis de la surexposition médiatique de son ex-compagne. Par ailleurs, il porte plainte pour des violences commises sur sa fille cadette.

C'est un vrai ras-le-bol ressenti aujourd'hui par Nicolas Chafoulais. Après plusieurs semaines de silence, le père de la petite Fiona dit haut et fort son dégoût quant aux nombreuses demandes de mise en liberté effectuées par Cécile Bourgeon, son ex-compagne. Trois ont été rejetées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, une quatrième est cours. Pour les trois premières, un recours devant la cour de cassation a été déposé par ses avocats Mes Portejoie.

"On en entend parler presque tous les jours, Il y en a marre. Personne ne veut la voir dehors, surtout pas les parties civiles" s'énerve Nicolas Chafoulais.

L'homme, agé de 32 ans, partie civile dans le procès de l'affaire de Fiona, assiste à toutes ces audiences à Riom. Avec à chaque fois, la crainte que la décision finale prononcée soit favorable à Cécile Bourgeon. Cette dernière a été condamnée en novembre dernier à cinq ans de prison pour « non-assistance à personne en danger » et « dénonciation de crime imaginaire ». Elle purge sa peine à la prison de Corbas depuis quarante mois.

"Elle, ce qu'elle vise c'est de comparaître libre pour son procès en appel. Et j'ai de grandes craintes sur ce qu'il pourrait se passer en octobre ou avant le procès " confie le papa de Fiona. Il se dit aussi usé par ces différents épisodes judiciaires.

> Cécile Bourgeon doit exécuter sa peine de 5 ans jusqu'en septembre 2018, sa place est en prison" Nicolas Chafoulais

Parallèlement, une plainte pour violences commises sur la soeur cadette de Fiona

Par ailleurs, une plainte, avec constitution de partie civile, visant nommément Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf a été déposée par Nicolas Chafoulais pour des violences commises sur la soeur cadette, âgée aujourd'hui de 6 ans, devant le doyen des juges d'instruction. Des violences constatées par un médecin en septembre 2013 lors des gardes à vue des deux mis en cause.

"Lors du procès Fiona, il a aussi été question de ces violences. On a assisté à un incroyable ping-pong entre Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf à ce sujet" rappelle Charles Friboug, le conseil de Nicolas Chafoulais. "Je suis déçu de constater que personne ne veut suivre à nouveau des violences particulièrement importantes sur cette fillette. On veut que lumière soit faite" ajoute l'avocat clermontois.

Charles Fribourg, le conseil de Nicolas Chafoulais © Maxppp - Pierre Couble

Une première plainte avait été classée sans suite par le procureur de la république de Clermont-Ferrand il y a quelques semaines. Cette nouvelle action en justice va déclencher une enquête pénale conduite par le juge d'instruction.