"Le ras-le-bol" des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation

Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation font partie des professions mal connues du monde carcéral. Ce mardi, ils se mobilisent pour demander une revalorisation de leur statut et de leur salaire.

Ils sont seulement 500 en France. Les directeurs et directrices pénitentiaires d’insertion et de probation (DPIP) veulent, ce mardi, se faire entendre. Ceux qui gèrent les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) manifesteront, pour la première fois à 13h devant le ministère de la justice. Laura Soudre est secrétaire générale de l'UNDPIP. Elle a exercé pendant trois ans, de 2015 à 2018, tant en tant que directrice du Spip d'Evreux dans l'Eure. Elle était l'invitée de France Bleu Normandie, ce mardi 20 septembre 2022.

Avant de parler de votre mobilisation qui se tient, ce mardi à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, en quoi consiste la mission des SPIP en France?

La mission des services pénitentiaires d'insertion et de probation est une mission assez méconnue. On est chargés, sous mandat judiciaire, d'accompagner et de suivre toutes les personnes qu'on appelle placées sous-main de justice. Prioritairement, les personnes que l'on suit aujourd'hui sont des personnes qui ont été condamnés par la justice, que ce soit en détention ou que ce soit en milieu ouvert, mais nous pouvons également être mandatés par des juges d'instruction ou différents juges pour suivre des personnes en amont de leur condamnation, par exemple dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou dans le cadre d'une enquête avant le passage à l'audience.

Ce mardi, vous vous rendez à Paris pour manifester devant le ministère de la Justice à 13 h. Qu'est-ce que vous attendez vous de cette mobilisation?

Cette mobilisation, elle arrive un peu en bout de course, d'un ras-le-bol des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation par rapport à leur statut. On dépend d'un statut notamment qui a été créé en 2010, un statut qui a très peu évolué, qui a connu de toutes petites d'évolutions en 2019. Et aujourd'hui, on demande essentiellement une revalorisation globale de notre statut, que ce soit sur le volet indemnitaire, le volet indiciaire ou le volet statutaire. Et cette défense, on la fait pour la reconnaissance de notre corps de direction et par la même pour la défense du SPIP.

Récemment, le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a annoncé une revalorisation de 1 000 € brut par mois pour les magistrats. Est-ce que ce n'est pas le symbole justement d'un monde carcéral un peu délaissé par l'Etat?

Nous ne souhaitons pas rentrer dans une opposition de corps par rapport à des annonces sur d'autres corps. Néanmoins, le signal qui peut être perçu peut être un mauvais signal. Cette revalorisation, elle arrive pour les magistrats, elle doit pouvoir arriver pour l'ensemble des corps et dont les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation pour sortir de ce volet carcéral et pouvoir aussi vraiment avoir l'accent sur une politique publique d'insertion axée sur le milieu ouvert. Aujourd'hui, on regrette un taux d'incarcération dans nos prisons très fort.

On a récemment parlé d'une polémique dans la prison de Fresnes, dans le Val de Marne, avec notamment cette course de carte organisée au sein même de la prison. C'est votre rôle d'organiser des activités pour les détenus en prison. Est-ce que cette polémique, ça vous dessert pas un petit peu ?

Oui, ça nous dessert totalement. Bien évidemment, notre mission première est la prévention de la récidive par le biais de l'organisation d'actions au sein des établissements pénitentiaires. Qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sportives, qu'elles soient citoyennes. Toutes ces actions, par le fait qu'elles mettent en groupe et en collectif des personnes placées sous main de justice, elles permettent de développer ce qu'on appelle les habilités sociales. Elles permettent de respecter des règles au sein d'un groupe et elles participent de ce fait au processus de réinsertion. Et aujourd'hui, de prendre le petit bout de la lorgnette et d'en faire du coup un buzz, nous dessert forcément puisque on ne parle pas de la pédagogie de ces actions.