Le ras-le-bol des habitants privés de chauffage et d'eau chaude dans la résidence des Eygalades à Nîmes

Le ras-le bol des habitants de la résidence des Eygalades dans les quartiers Ouest de Nîmes. Depuis le 27 novembre dernier, les 800 résidents sont régulièrement victimes de coupures de chauffage et d'eau chaude. Parfois, dans les appartements, la température ne dépasse pas les 17 degrés. Des pannes dues à une fuite dans le système de chauffage urbain qui alimente, notamment, les trois tours de la résidence. Jusqu'à maintenant aucune solution satisfaisante n'a pu leur être apportée. Les résidents vivent au quotidien avec la crainte de ces coupures déplore l'un des représentants des copropriétaires Jean-Daniel Depoudent : "On a l'épée de Damoclès en permanence au dessus de la tête. 17 degrés, pour des personnes âgées où des enfants en bas âge, ce n'est pas possible. Et on ne sait jamais du jour au lendemain si on aura du chauffage ou de l'eau chaude. On voudrait pouvoir passer les fêtes de fin d'année sereinement en famille".

La fuite dans le système de chauffage urbain a été localisée dans le secteur de la route d'Alès, mais elle n'a pas pu être réparée pour l'instant et les solutions de remplacement ne donnent pas satisfaction. Les habitants sont conscients que les travaux peuvent pas être réalisés en un claquement de doigts, mais ils demandent une réparation définitive et rapide. Une réunion est prévue ce mercredi matin, notamment avec des élus de la mairie, pour essayer de trouver une solution.