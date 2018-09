Aix-en-Provence, France

Ces 3 dernières années, Josiane et Jean-Pierre ont vu cinq voitures finir leur course dans leur jardin. Depuis 1999, ils habitent une maison aux abords d'un virage, dans le quartier de Célony à Aix-en-Provence. À chaque fois, les sorties de route provoquent d'importants dégâts sur leur habitation.

Des glissières de sécurité

En 2017, ces deux aixois ont déboursé 5000 euros pour réparer un mur fissuré et leur portail endommagé. Le couple demande à la mairie de la commune d'installer une glissière de sécurité, des panneaux supplémentaires, un nouveau marquage au sol et une chicane à l'entrée du virage.

L'intervention de la mairie

Les habitants ont reçu la visite de quatre représentants de la ville d'Aix-en-Provence jeudi 30 août, dont le conseiller municipal aux relations avec les habitants, suivi et développement du Quartier Célony-La Calade, André Ravi.

La mairie a promis l'installation de deux nouveaux chevrons, ces panneaux bleus et blancs qui indiquent un virage, et un nouveau marquage au sol. La demande de la mise en place d'une glissière de sécurité et d'une chicane sont à l'étude.