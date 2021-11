Le ras-le-bol du maire de Remoulins face aux démarchages abusifs

Face aux démarchages abusifs dans sa commune, avec parfois des attitudes qui ressemblent à de la "vente forcée", le maire de Remoulins prend un arrêté : il faudra désormais une autorisation écrite délivrée par la mairie pour les entreprises et les sociétés qui souhaitent démarcher.

Démarchage interdit à Remoulins sans autorisation expresse de la mairie. Assailli de coups de téléphone, c'est le maire de Remoulins qui vient de le décider et de frapper fort dans sa commune. Nicolas Cartailler vient de signer un arrêté dans ce sens. Des vendeurs en porte-à-porte se présentent et sont parfois, selon plusieurs témoignages, très intrusifs. il n'y a pas de plainte enregistrée ni de violence, mais devant de telles pratiques commerciales, la mairie a décidé de réagir. "On a préféré tout réglementer. Sans autorisation express de la commune, le colportage est interdit".

La mairie précise ainsi que Nicolas Cartailler a décidé de prendre un arrêté interdisant le démarchage et les quêtes à domicile dans la commune (à l’exception des postiers, des pompiers et collecte des déchets)."Une _autorisation écrite délivrée par la mairie sera obligatoire pour les entreprises et les sociétés qui souhaiteront démarcher_. Elle sera à présenter obligatoirement aux habitants."

Nicolas Cartailler, le maire de Remoulins, explique par exemple que "certains vendeurs se présentaient comme envoyés par la mairie. C'était d'autant plus dérangeant qu'ils associaient la commune à cette démarche, hors c'est une démarche commerciale. Parfois même on pouvait la qualifiait de _vente forcée_, à écouter les témoignages de certains habitants : des fois c'était des personnes agressives, ou du démarchage abusif, des pratiques très intrusives, des personnes qui insistaient".