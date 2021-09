Le raseteur Joachim Cadenas devant la justice

Le raseteur arlésien Joachim Cadénas était au tribunal correctionnel de Tarascon (Bouches-du-Rhône) mardi 22 septembre, pour des faits de violences en réunion. La scène remonte au 27 décembre dernier : lui et deux de ses amis sont invités à une soirée aux Saintes-Maries-de-la Mer. Sur place sont déjà présents une dizaine de jeunes, d'environ une vingtaine d'années. Quelques minutes plus tard, une bagarre très violente éclate.

L'élément déclencheur serait l'attitude de Joachim Cadénas avec les filles de la soirée. Drague insistante, baiser forcé et même main au fesse selon l'une d'entre elles. "C'est faux" explique le raseteur, très confiant devant les juges. D'après lui, les autres garçons de la soirée ont voulu en découdre parce qu'ils étaient jaloux. "Je n'ai fait que me défendre, c'était de la légitime défense. Ils sont simplement tombés sur les mauvaises personnes" déclare-t-il.

"Une scène de crime"

Version complètement différente des 6 victimes présentes dans la salle : garçons comme filles témoignent d'un incroyable déchainement de violence gratuite du raseteur et de ses amis. Certains parlent d'une scène de crime : du sang partout, des fractures osseuses et du tabassage au sol. Certains écoperont de plus de 10 jours d'ITT. "Je ne suis plus le même depuis cet épisode. J'ai dis à mon père que je me suis vu mourir ce soir-là", explique l'une victimes. Depuis les faits, beaucoup d'entre eux sont suivis par des psychologues.

"Vous faites le beau devant vos taureaux, mais vous êtes incapable d'assumer devant la justice", déclare l'un des avocats de la défense face au raseteur. Les parties civiles réclament des dommages et intérêts contre Joachim Cadénas. Le procureur, lui, demande une peine de prison. Le délibéré sera rendu le 19 octobre.