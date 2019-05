Le ravisseur du petit Osnachi doit être présenté à un juge en vue de sa mise en examen

Marseille, France

Le ravisseur d'un garçon de deux ans et demi, le petit Osnachi, enlevé dimanche sur la Canebière et retrouvé plusieurs heures après à Valence, indemne, devait être présenté à un juge en vue de sa mise en examen mardi 7 mai au soir. Une information judiciaire pour "enlèvement et séquestration" de mineur de moins de quinze ans a été ouverte. Au terme de deux jours de garde à vue, le ravisseur présumé devait être présenté à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Le procureur a requis son placement en détention.

Devant les enquêteurs de la police judiciaire, l'homme a tenu des propos confus et contradictoires. Le mystère reste entier: ce trentenaire, sans revenus et sans profession, vivant chez ses parents, n'a pas été en mesure d'expliquer son geste, ni pourquoi il s'était rendu à Valence.