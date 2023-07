Le réalisateur Nicolas Bedos visé par une enquête pour viol et agressions sexuelles

L'acteur et réalisateur Nicolas Bedos est visé par une enquête préliminaire pour viol et agressions sexuelles depuis le 5 juillet a annoncé le parquet de Paris ce mardi, confirmant une information de Mediapart [article payant]. Trois plaintes distinctes de femmes mettent en cause le cinéaste, âgé de 44 ans. Contactée par l'AFP, son avocate, Me Julia Minkowski, n'a pas souhaité réagir. L'enquête a été confiée au premier district de police judiciaire, a précisé le parquet de Paris à franceinfo.

ⓘ Publicité

L'une des trois plaignantes, une comédienne et scénariste de 50 ans qui se fait appeler Chloé dans l'article publié par Mediapart , accuse le réalisateur de l'avoir violée au domicile des Bedos, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), une nuit de 1999. Serveuse à l'époque des faits, elle avait accepté de suivre le réalisateur - avec qui s'était instaurée une "forme de relation amicale" - chez des amis, puis chez ses parents. Une deuxième femme, qui témoigne sous le prénom de Marion, a décrit au média en ligne une agression sexuelle commise par Nicolas Bedos en août 2017, dans une maison de vacances, alors qu'elle était adolescente.

Le comédien doit comparaître en février 2024 devant le tribunal correctionnel de Paris dans une autre procédure pour agression sexuelle en état d'ivresse, après la plainte d'une femme en juin. Un délit passible de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.