53 mètres et 9 centimètres : le record du monde du plus long blob battu à Châteauroux

C'est un projet un peu fou, lancé presque par défi par Nicolas Debrus, professeur du lycée Blaise Pascal de Châteauroux. Créer le plus grand blob du monde. "Au départ, c'est Audrey Dussutour, spécialiste du blob, qui a proposé de créer le plus long blob du monde, mais c'était une boutade. Et j'ai proposé à la direction du lycée Blaise Pascal que nous relevions le défi".

Pendant 8 mois, les élèves vont donc étudier cette matière, l'élever et la faire grandir. "Le blob est in organisme unicellulaire. Ce n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. On met un blob dans une boite de pétri, puis on le nourrit de flocon d'avoine. Il double peu à peu de taille. Et certains finissent par déborder de la boite" explique François Grail, technicien au lycée qui a dû préparer des litres et des litres de jellow, une gelée nutritive sur laquelle prospère le blob.

Ensuite, les élèves ont confectionné des emporte pièces grâce à l'imprimante 3D de l'établissement et ont découpé des carrés de blob. "La cellule la plus longue est un neurone de baleine de plus de 30 mètres. Donc on veut faire au moins 35 m de blob, pour être sûr de battre le record" insiste Nicolas Debrus.

Un carré de blob prêt à l'emploi - Mathilde Varin

Pour relever le défi, les élèves du lycée Blaise Pascal ont pu compter sur le soutien de lycéens de toute la France qui ont aussi cultivé des souches de physarum polycephalum, le nom savant du blob. Chacun est venu, tout au long de cette journée, déposer un carré de blob dans une grande spirale dessinée au sol, au cœur du foyer du lycée. "Nous avions préparer 500 souches, et le CNRS 300 environ. Nous comptions sur 300 souches venus d'autres classes ou passionnés mais ce sera bien plus finalement" s'enthousiasme François Grail.

Une fois déposés les uns à côtés des autres, les blobs fusionnent : "le blob a la propriété de pouvoir s'unir à un autre blob cousin. Il fusionne en quelques minutes". D'où l'obtention, à terme, d'un long ruban jaune et poisseux de plus de 35 mètres de long. Record battu dans l'allégresse générale ! L'histoire retiendra donc que le plus grand blob du monde a été conçu et assemblé au lycée Blaise Pascal de Châteauroux.