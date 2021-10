Le recours de huit soignants girondins suspendus rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux

Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours de 16 soignants ce jeudi. Parmi eux huit sont girondins (de Libourne et de Coutras). Ils n'avaient pas entamé leur schéma vaccinal contre le covid 19 avant le 15 septembre dernier.

Le tribunal administratif de Bordeaux rejette le recours de 16 soignants girondins et lot-et-garonnais ce jeudi. Tous avaient été suspendus de leurs fonctions le 15 septembre dernier car ils n'avaient pas entamé leur schéma vaccinal avant la date indiquée par le gouvernement. Depuis ils n'ont plus de salaire. Une décision qui était attendue selon l'avocate des soignants girondins, Anne-Sophie Decoux, mais qui est "très surprenante, puisque selon elle le tribunal n'a pas justifié sa décision. Cette décision fait à peine trois pages, et n'est pas motivée. C'est assez surprenant pour un juriste, pour un avocat de recevoir ça. Je n'ai jamais vu ça dans un dossier, c'est la première fois".

Pour contester la décision il faudrait aller devant le Conseil d'Etat, "mais c'est coûteux, assure Me Decoux. Et je ne pense pas qu'ils vont le faire". Les seize soignants restent suspendus de leurs fonctions.