Le recours de la ville de Grenoble sur le port du burkini dans ses piscines examiné par le Conseil d'État

Après la décision du Tribunal administratif de Grenoble, le 25 mai dernier, de suspendre l'article 10 du nouveau règlement des piscines grenobloises, permettant de se baigner avec une tenue en partie flottante au-dessus d'une tenue moulante, en d'autres termes, avec un burkini, la ville de Grenoble a fait appel de cette décision devant le Conseil d'État. L'audience a eu lieu ce mardi matin, durant deux heures, dans une salle comble.

à lire aussi Burkini à Grenoble : le tribunal administratif suspend partiellement le nouveau règlement des piscines

Les maillots de bain d'Éric Piolle

Absent devant le tribunal administratif de sa ville, le maire EELV était cette fois présent à Paris, face aux trois magistrats de la plus haute juridiction administrative. Et il n'était pas venu les mains vides. Dans un souci pédagogique, il avait, dans ses bagages, plusieurs types de maillots de bain, dont certains avec des volants ou un petit paréo. Et puis, il a également brandi un burkini, avec sa jupette. "Où est la différence ?" a interrogé Éric Piolle "Pourquoi les uns sont autorisés et par l'autre ?" Alors que le sujet est toujours très polémique et a eu un écho national, le débat a, lui, été très technique, chaque partie prenant tour à tour la parole.

Ligue des droits de l'homme et Alliance citoyenne, même combat.

Pour l'Alliance Citoyenne, qui depuis quatre ans organise des opérations pro-burkini, à Grenoble, "le burkini n'est rien d'autre que la déclinaison du foulard à la mer ou à la piscine", selon Maitre Ogier.

Même son de cloche du côté de la Ligue des droits de l'Homme, par son avocat, Maitre Spinozi : "Le ministère de l'Intérieur pense qu'il y aurait un risque de séparatisme en autorisant le port du burkini dans les piscines. Ce n'est pas le cas, c'est simplement l'expression de la liberté religieuse de chacun. D'autant qu'il a été démontré qu'avec le burkini, il n'y avait pas de risque pour l'hygiène ou la sécurité." Maitre Coudray, avocat de Grenoble : "Je ne vois pas en quoi le fait de porter une tenue de bain plutôt qu'une autre affecterait le fonctionnement normal du service public."

"Nous nous battons contre le burkini et pour la liberté de la femme" - Maitre Thiriez, Ligue du droit international des femmes

En revanche, la ligue du droit international des femmes, association fondée en 1983 et dont la première présidente fut Simone de Beauvoir, était vent debout contre le port du burkini, par la voix de son avocat, Maitre Frédéric Thiriez : "Cette opération burkini à Grenoble vise à faire la promotion de l'islamisme radical en instrumentalisant les femmes musulmanes au détriment de leur liberté et au profit de leur soumission à l'homme. Nous, nous nous battons pour la liberté de la femme."

Une décision dans les prochains jours

Le service communication du conseil d'Etat a annoncé qu'il rendrait sa décision "prochainement, voire en début de semaine prochaine." C'était la première fois qu'un déféré laïcité était examiné par le Conseil d'Etat, depuis la promulgation de la loi sur les séparatismes.