Arrivé à l'âge de 7 ans à Nice, dans le quartier de l'Ariane, Omar Diaby connu également sous le nom Omar Omsen, a été arrêté en Syrie. Les explications de Matteo Puxton, spécialiste du conflit syrien et dont vous pouvez retrouver les chroniques sur son blog Historicoblog (4)

Par qui Omar Diaby a-t-il été arrêté ?

Il a été arrêté par le groupe Hayat Tahrir al-Cham, anciennement Front Al Nosra (branche d'Al Qaida en Syrie), qui est désormais un groupe indépendant. Il y a eu une cassure avec Al Qaida. Quand Diaby est arrivé en Syrie, il a tout fait pour rentrer dans le Front Al Nosra, il n'y est pas arrivé et les relations entre les deux groupes ont été plutôt lâches, jusqu'à ce que Diaby se place sous la protection d'un autre groupe le Parti islamique du Turkestan.

Quelle en est la raison ?

En fait, il y a eu un regain du groupe de Diaby qui a lancé un nouveau canal sur le réseau social Telegram pour diffuser leur propagande. Ils ont annoncé plusieurs vidéos et très rapidement, des français dans d'autres organisations islamistes ont moqué Diaby qui ne tenait pas ses délais sur les dates de diffusion de ses vidéos. C'est assez récurrent chez lui. Diaby n'a pas apprécié, il s'est fendu d'un communiqué pour remettre à leur place les gens qui le critiquaient or cette affaire est en train d'être réglée par le tribunal islamique d'Hayat Tahrir al-Cham. Diaby a dit que le jugement prononcé était en sa faveur, ce qui n'était pas vrai. Après son communiqué, Hayat Tahrir al-Cham l'a arrêté.

Est-ce la seule explication ?

Il faut voir que le régime syrien est en train de préparer une offensive au sol sur l'enclave au nord-ouest de la Syrie. Hayat Tahrir al-Cham est soucieuse de tenir ses lignes arrières donc il ne veut pas de désordre. Les personnes qui seraient tentées de se rallier au régime sont donc arrêtées. Depuis plusieurs mois, des cellules de l'Etat islamique attaquent Hayat Tahrir al-Cham dans cette enclave, les deux groupes sont rivaux. Le groupe qui a arrêté Diaby est sur les dents, et ils ne supportent plus le moindre signe de dissidence.

Quel va être son avenir ?

Il y a plusieurs possibilités : ils peuvent le garder en prison ou bien, vu qu'il est détenu par le tribunal militaire du groupe, il y aura un jugement avec une peine ou ils peuvent aussi le relâcher.

Quelle est la position du groupe d'Omar Diaby aujourd'hui ?

Son groupe revient sur le devant de la scène car il récupère des transfuges de l'Etat islamique avec la perte de son territoire. Beaucoup de français ont rallié son groupe. On estimait à 40-50 personnes le nombre de personnes dans son groupe en 2017, aujourd'hui ils seraient une centaine. On peut aussi se demander si Hayat Tahrir al-Cham n'a pas un doute sur la confiance à accorder à ces personnes transfuges de l'EI rival, on n'a pas la réponse.

Omar Diaby a t'il encore de l'influence en France ?

Oui car l'EI a perdu son territoire en Syrie et en Irak. Le groupe rebascule dans la clandestinité et n'utilise plus les combattants français dans la propagande. Diaby en profite et retrouve son rôle de 2013, il refait des vidéos de propagande sur les réseaux, il arrive lui-même à faire venir des gens en Syrie, on l'a vu récemment avec cet homme qui voulait rejoindre la Syrie en voilier. Il y a même eu un projet d'attentat déjoué à Rennes par un homme qui voulait rejoindre Omar Diaby mais n'a pas pu. C'est un recruteur de plus en plus visible.

Sans Omar Diaby, est-ce que son groupe va perdre en influence ?

C'est le leader charismatique du groupe mais malgré son arrestation on a vu des anciennes vidéos être mises en ligne par son groupe. La cellule médiatique peut donc opérer sans lui. Mais les possibilités de recrutement sont limitées car il est très actif lui-même sur Telegram pour contacter des gens en France et les faire venir, donc ça va limiter l'influence de son groupe.