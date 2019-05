Le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand : "on a un devoir de vérité et d'exigence envers nos élèves"

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Le projet de loi sur l'école de la confiance est soumis ce mardi au vote solennel des députés. Vendredi dernier, le Sénat a supprimé la disposition très contestée qui permettait de regrouper des classes d'une école et d'un collège. L'inquiétude venait des enseignants mais aussi des parents d'élèves et des élus. "Le ministre a entendu les critiques", précise Benoît Delaunay, "il faudra plus de temps et plus de concertation. Mais des rapprochements entre écoles et collèges existent déjà dans notre académie. Par exemple, des primaires viennent passer du temps dans leur futur collège, cela leur permet de mieux se préparer aux changements en 6e."

L'instruction obligatoire à trois ans : une mesure sociale

"Le premier degré est primordial pour les apprentissages. Les premiers bons pas dans la vie. L'instruction obligatoire à trois ans permettra de toucher des enfants qui n'ont pas forcément les clés du langage. Sur les 25 à 30 000 élèves français qui ne vont pas à la maternelle avant six ans, 90% est issu de milieu défavorisé. C'est en cela que cette mesure est profondément sociale."

La confiance ne se décrète pas

Les nombreuses manifestations devant le rectorat, les blocages d'école seraient-ils le signe d'un manque de confiance dans l'institution ? "Bien sûr que la confiance ne se décrète pas, elle se construit au jour le jour, explique Benoît Delaunay. C'est normal qu'il y ait des inquiétudes, des doutes. C'est le signe de transformations, de mutations mais les changements peuvent aussi s'accompagner de progrès. Comme la modernisation de l'enseignement professionnel, trop longtemps laissé à l'abandon. Nous devons montrer aux élèves et à leur famille les nombreux débouchés de cette voie. On a un devoir de vérité et d'exigence envers nos élèves. Le recteur confie aussi son étonnement : depuis que je suis recteur, je constate que sur le terrain les équipes pédagogiques sont plus réactives et innovantes, à l'opposée de l'image que le public peut avoir d'une grosse machine lourde à manœuvrer."

Le bug sur Parcoursup

La ministre de l'Enseignement supérieur avait jugé samedi "impossible" de connaître le nombre de candidats affectés par un bug sur Parcoursup, qui s'est traduit par l'envoi par erreur de réponses favorables à des vœux d'études supérieures. Selon Les Echos, 67.000 des 900.000 inscrits sur Parcoursup ont eu la mauvaise surprise d'être rétrogradés sur liste d'attente après avoir reçu un premier message affirmant qu'ils étaient admis dans une des formations de leur choix. Benoit Delaunay conseille à chaque élève concerné de se rapprocher du responsable d'orientation de son établissement.

143 demandes de mutation dans le Puy-de-Dôme

Sous les fenêtres du recteur la semaine dernière, une soixantaine d'enseignants de l'Allier dénonçaient les difficultés de mutations au sein de l'académie. Le "Collectif Mutations 03" A ce jour, 180 enseignants veulent quitter l'Allier dont 143 ont déposé une demande de mutation dans le Puy-de-Dôme. "Ce sont des attentes légitimes et dès la rentrée prochaine, nous accorderons plus de mutations dans le Puy-de-Dôme, et nous ferons un effort soutenu sur plusieurs années", a promis le recteur.

Un vivier d'AESH recrutés à la rentrée

En 15 mois de présence à la tête de l'académie, Benoît Delaunay se révèle un infatigable voyageur. 15 mois de visites et d'échanges sur le terrain. "Sur place, les enseignants me font part de leurs préoccupations. Ils se disent très attachés à leur liberté pédagogique et cela me parait essentiel de la conforter. Les enseignants nous expliquent aussi qu'ils rencontrent parfois des difficultés à gérer certaines situations comme le handicap de certains élèves".

Un constat qui s'accompagne de premières mesures. "Nous allons renforcer l'accueil de ces élèves. Les demandes ont augmenté l'an dernier de 17% dans l'Allier. Pour faire face, nous allons constituer un vivier d'AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap) sous la forme de pôles inclusifs d'accompagnement localisés qui se déploiera dès la rentrée prochaine. Nous allons en recruter plusieurs dizaines à la rentrée." Et nouveauté, à la rentrée prochaine, un numéro vert sera mis à la disposition des parents qui souhaitent scolariser leur enfant en situation de handicap.