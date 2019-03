Le réfugié guinéen, placé au centre de rétention administrative de Oissel, a été libéré

Oissel, France

La mobilisation de plusieurs associations, proches et personnalités publiques a payé. Alpha, jeune réfugié guinéen arrivé au Havre en février 2018, a été libéré du centre de rétention administrative de Oissel, où il avait été placé mardi. Mais le jeune homme de 17 ans reste sous la menace d'une obligation de quitter le territoire français. Un rassemblement est donc prévu lundi 4 mars, à partir de 17h30, devant la sous-préfecture du Havre.

Les autorités françaises ont ouvert une enquête pour escroquerie, car Alpha avait fait une demande de Visa, refusée, sous une fausse identité. La France a également un doute sur son âge et considère qu'il a 34 ans.

À son arrivée au Havre après un périple et la traversée de la Méditerranée dans un bâteau, il a été pris en charge par une famille d'accueil. Depuis septembre 2018, il suivait une formation d'apprenti dans le domaine agricole et horticole. "C'était la bonne pioche. On a besoin de gens comme ça, on n'a pas besoin de lui expliquer deux fois la même chose. Alpha, c'est un bosseur", témoigne Jérôme Aubry, patron des établissements Aubry, où le jeune réfugié suivait son apprentissage.