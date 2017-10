Le réfugié suspecté d'avoir poignardé une vieille dame à Oloron a été placé en détention

Le réfugié afghan qui a agressé une Oloronaise de 79 ans, vendredi soir, a été présenté à un juge ce dimanche. Il est mis en examen pour tentative de meurtre. Il a été placé en détention provisoire.

La dame âgée de 79 ans agressée chez elle à Oloron-Sainte-Marie vendredi est toujours hospitalisée dans un état "préoccupant" à l’hôpital de Pau. Elle a reçu plusieurs coups de couteau au thorax et à la trachée. Son agresseur présumé est un réfugié qui vivait dans le même immeuble que la victime. Ce jeune afghan de 19 ans a été présenté ce dimanche à un juge, il a été placé en détention provisoire.

Ce jeune réfugié a été arrêté vendredi soir par les gendarmes d'Oloron au pied de l'immeuble juste après l'agression. Il est poursuivi pour tentative de meurtre sur personne vulnérable et également de violences volontaires aggravées sur les forces de l'ordre. Lors de son arrestation, il était très agité avec un couteau à la main. Il était environ 18h30 vendredi soir quand l'homme s'est présenté au domicile de sa voisine. Il vivait à côté de chez elle, dans un appartement prêté par l'Ogfa, l'organisme de gestion des foyers de l'amitié. Il serait entré chez elle, et lui aurait asséné plusieurs coups de couteau. On ne sait pas pourquoi pour l'instant. Ce sont les colocataires de cet homme, des réfugiés eux aussi, qui ont prévenu les gendarmes.