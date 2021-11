Le régiment de marche du Tchad va prendre d'assaut l'Alsace lors d'un immense exercice militaire

C'est un exercice militaire hors norme qui s'annonce en Alsace dans les Vosges et en Meurthe et Moselle. Le régiment de marche du Tchad basé dans le Haut-Rhin va mobiliser plus de 600 soldats. Pour simuler la prise d'assaut d'une province rebelle dans les conditions d'un vrai engagement majeur

C'est une exercice militaire hors norme qui commence ce vendredi et qui s'achèvera seulement dans une semaine. Le régiment de marche du Tchad basé à Meyenheim dans le Haut Rhin se lance dans l'exercice "Hull 2021".

Plus de 600 militaires vont être mobilisés dans les Vosges, et dans la plaine d'Alsace jusqu'au Rhin. C'est la première fois depuis très longtemps qu'autant de soldats participeront à un exercice où ils seront au contact des populations.

Des populations qui risquent d'en prendre plein les yeux car l'exercice grandeur nature va être très impressionnant. Les habitants de plusieurs communes du Haut Rhin, des Vosges et de Meurthe et Moselle vont voir débarquer des hommes en arme et des blindés sous leurs fenêtres. Car le scénario de l'exercice est digne d'un film à gros budget.

Il s'agira pour l'armée de reprendre militairement une province fictive appelée Kalmar qui aurait fait sécession de son Etat lui aussi imaginaire, l'Arnland. Les 600 militaires du régiment de marche du Tchad seront censés représenter les troupes de l'OTAN, appelées en renfort. Ces soldats vont donc en réalité tenter de reprendre l'Alsace.

Des militaires du régiment de marche du Tchad lors d'un précédent exercice Hull en Alsace © Maxppp - Maxppp

Cela commencera ce week-end des 6 et 7 novembre avec un rassemblement de troupes à Chenevières en Meurthe et Moselle. Lundi 8 novembre les militaires prendront Gérardmer dans les Vosges. Puis le Markstein dans le Haut Rhin. Avant une prise d'assaut, sans doute de la ville de Rouffach, mardi. Attendez vous à voir défiler des blindés dans ces communes et à un ballet d'hélicoptères de combat.

Le 25e régiment du génie de l'air sera aussi chargé de réaménager en urgence l'aéroport d'Habsheim pour qu'un A400M puisse s'y poser en urgence, sur un terrain non adapté à cet avion au départ.

Menaces modernes

Mercredi, des exercices seront réalisés au sein même de la base du régiment à Meyenheim. Jeudi 11 novembre prochain, des combats en zone urbaine seront organisés dans Neuf Brisach. Les soldats auront aussi à gérer un faux accident nucléaire du côté de Fessenheim.

Enfin vendredi 12 novembre, un hélicoptère de combat va simuler une neutralisation d'ennemis piégés dans ce que l'armée appelle une "kill box".

Bref l'armée de Terre explique vouloir entraîner ses soldats dans des conditions les plus proches de la réalité pour les préparer à un éventuel engagement majeur. Tout cela en intégrant les risques liés aux guerres modernes : menace cyber, bactériologique ou nucléaire.

Notez qu'il ne faut pas vous inquiéter si vous entendez des détonations. Tout sera fictif. Bien entendu, aucun exercice auprès des populations ne se déroulera à balles réelles. Et les survols d'hélicoptères de combat se feront bien sûr sans munitions.