Le repas de Noël et de la solidarité d’Emmaüs à Marseille

Les trois communautés d’Emmaüs d’Aix-Marseille (Pointe Rouge, St Marcel, Cabriès) et la Fondation Abbé-Pierre ont offert un repas de fêtes aux plus démunis en plein centre ville de Marseille, square Stalingrad, dans le 1er arrondissement.

Marseille, France

C'est désormais une tradition pour les compagnons d’Emmaüs. 200 personnes, des gens de la rue, des retraité(e)s modestes, et plus généralement les plus démunis ont pu s'asseoir autour d'une grande table et profiter de ce repas de fêtes et de la solidarité. Un repas pour ceux qui n'ont rien ou si peu, servi à quelques jours de Noël par les communautés Emmaüs Pointe Rouge, St Marcel et Cabriès et la Fondation Abbé Pierre.

un repas préparé par des réfugiés syriens

Des convives traités comme des VIP, les petits plats dans les grands, et un repas préparé par l'association Moutbakh el Sham, association qui s'est créée autour d'une famille de réfugiés syriens, arrivée à Marseille il y a 2 ans et qui aujourd'hui prépare des repas pour des particuliers, des buffets, livrés à domicile, et pour Pauline, membre de l'association _"_ceux qui étaient réfugiés hier se mettent au service des autres, c'était important et cela leur fait plaisir que cela se passe comme ça." Un repas qui s'est terminé par la traditionnelle Bûche de Noël puis d'une distribution de cadeaux comme des écharpes, des bonnets, des pulls, ou encore des jouets pour les enfants offerts par les marseillais.

25 élèves du collège Chape ont assuré le service

Parmi les bénéficiaires, Myriam, 48 ans, victime de violences conjugales, elle a tout quitté, s'est retrouvée à la rue. Pour elle, comme pour beaucoup d'autres autour de la table, ce repas est celui "qu'elle ne fera pas avec ses parents, ses enfants, sa famille..." . Et ce sont des élèves du collège Chape dans le 4e arrondissement de Marseille qui ont joué les serveurs d'un jour, des collégiens volontaires et très motivés à l'image de Luce, Clotilde ou Mylan , 12 ans "c'est bien de faire une action de solidarité pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de manger tous les jours, c'est cool qu'ils puissent avoir leur repas de Noël parce que nous on va avoir le notre."