Le repas et la vaisselle volées avant une réunion publique en Dordogne du communiste Ian Brossat

Les cambrioleurs sont repartis avec les fourchettes, les gamelles, le tourin et le poulet basquaise. Comme l'a révélé Sud Ouest, la salle des fêtes de Saint-Léon-sur-l'Isle a été cambriolée dans la nuit de vendredi à samedi, alors que les militants du Parti communiste avaient tout préparé pour la venue du porte-parole national du parti Ian Brossat ce dimanche 9 octobre.

L'adjoint à la maire de Paris participait dimanche à une réunion publique avec la sénatrice PCF de Dordogne Marie-Claude Varaillas, et 120 personnes en tout. En arrivant samedi matin, les militants ont découvert que deux fenêtres de la salle des fêtes avaient été forcées.

"Ils n'ont pas touché aux verres et aux assiettes"

Les cambrioleurs ont emporté le repas prévu dimanche, des fourchettes, des couteaux et des plats, "tout ce qui est en ferraille, ils n'ont pas touché aux verres et aux assiettes", explique le maire de Saint-Léon-sur-l'Isle Gérard Saurin. Le préjudice s'élèverait entre 400 et 500 euros rien que pour la nourriture.

La réunion publique a pu se tenir quand même, les militants ont été faire des courses en urgence samedi matin. Le maire de Saint-Léon-sur-l'Isle, ainsi que le responsable local du Parti communiste devaient aller porter plainte à la gendarmerie dans la matinée lundi.