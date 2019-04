En désaccord avec le cardinal Barbarin, son représentant dans la Loire démissionne

Roanne, France

Sa fonction de vicaire épiscopal de Roanne conduisait le père Bruno Millevoye à être en lien direct et régulier avec le cardinal Philippe Barbarin. En désaccord avec le cardinal sur sa gestion de l'affaire Preynat, le père Millevoye a annoncé sa démission, dimanche, à ses paroissiens.

Le cardinal a une conception de sa responsabilité qui n'est pas la mienne" - père Bruno Millevoye, vicaire épiscopal de Roanne

En désaccord depuis l'explosion de l'affaire, Bruno Millevoye a donné sa démission au Cardinal Barbarin dès la fin de son procès en janvier dernier. "Le cardinal a une conception de sa responsabilité qui n'est pas la mienne, il est responsable d'un diocèse qui est mis en cause. Evidemment, lui, n'est pas responsable de 20 ans d'une affaire grave, mais à un moment donné on nous demande des comptes et je trouverais normal qu'il assume sa responsabilité. Il ne le fait pas."

Il ne supportait plus la proximité avec le cardinal

"Quand vous êtes vicaire épiscopal, vous représentez le diocèse dans votre paroisse et êtes en lien étroit avec l'évêque. C'est donc cette proximité là que je quitte en démissionnant", précise Bruno Millevoye qui reste prêtre et sera intégré dans une nouvelle paroisse du diocèse de Lyon.