Le RER B perturbé après l'agression d'une conductrice

Des perturbations sont attendues jusqu'à la fin du service ce mercredi sur le RER B. Une conductrice a été agressée peu après 13 heures par un passager, un homme à qui elle avait demandé de ne pas fumer dans une rame. Frappée au visage et au thorax en gare de Sevran-Livry, elle a été prise en charge par les pompiers.

Droit de retrait et soutien de la RATP

Ses collègues ont fait valoir leur droit de retrait, et dans une série de tweet, la RATP se dit solidaire de son agente : "La RATP tient à faire part de sa grande émotion et de son indignation face à cet acte de violence inouïe commise à l’encontre de l’un de ses agents et condamne avec la plus grande fermeté une violence inacceptable." Elle va accompagner la victime dans son dépôt de plainte.