Le réseau de bus Tadao à l'arrêt après l'agression d'un conducteur à Avion

"C'est un acte d'une exceptionnelle gravité", résume le directeur de l'exploitant Transdev, Jean-Christophe Géhin. Un conducteur de bus Tadao a été agressé à l'arme blanche, ce mercredi 2 février 2022, alors qu'il était en service. L'agresseur est en fuite. Les syndicats ont exercé leur droit de retrait dès mercredi après-midi et comptent le poursuivre ce jeudi.

Vers 16 heures 30, un client fumait un joint dans le bus, circulant des les rues d'Avion. Le conducteur lui a demandé de l'éteindre, le ton est monté et le client a asséné trois coups de couteau au conducteur, avant de s'enfuir.

Une première sur le réseau

L'homme de 45 ans a été transporté à l'hôpital, dans un état grave mais son pronostic vital n'est pas engagé. Il travaillait depuis 7 ans pour le réseau Tadao. Un de ses collègues, témoin de la scène, a été pris en charge, en état de choc.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Béthune.

"C'est la première fois alors que cela fait 27 ans que je suis conducteur de bus, témoigne François Doye, délégué syndical Unsa. _Les salariés ressentent une vive émotion ce soi_r."

Les syndicats et la direction se sont rencontrés ce mercredi soir. "On a déjà eu des agressions physiques, beaucoup d'incivilités, on sentait que ça montait depuis un certain temps, ajoute François Doye. Les insultes sont banalisées." Les représentants syndicaux ont donc demandé davantage de moyens humains, comme des contrôleurs, voire une police des transports.

Aucun bus sur le réseau Tadao ce jeudi

"Je suis à l'écoute des besoins, a assuré Jean-Christophe Géhin. Même si beaucoup de choses sont déjà faites en vidéosurveillance, en formation des personnels, la question des moyens se pose après cet acte."

Les conducteurs comptent exercer leur droit de retrait, ce jeudi 3 février. Aucun bus ne devrait quitter les dépôts d'Hénin-Beaumont, Bruay, Lens et Béthune. Une cellule d'aide psychologique sera mise en place dès le début de la journée.

Jean-Marc Tellier, le maire d'Avion qui s'est rendu sur place, a exprimé "son soutien à 100 % avec les conducteurs du réseau face à cet acte intolérable et inadmissible".