Le réseau de trafic international de stupéfiants entre le Maroc et la France alimentait le Puy-de-Dôme

Un trafic de cannabis et d'herbe marocaine a été démantelé par les gendarmes avec l'interpellation de quatre personnes dans la nuit de mardi à mercredi à Narbonne et Clermont-Ferrand. Près de 600 kg de drogue ont été saisis.

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Le Ministère de l'intérieur a communiqué ce vendredi sur le démantèlement d'un trafic international de stupéfiants entre le Maroc et la France. Dans la nuit du 1er au 2 octobre 2019, les gendarmes ont intercepté les deux véhicules d’un convoi sur l’A9 à Narbonne et au sud de Perpignan. A l'intérieur, 528 kg de résine de cannabis et 90 kg d’herbe ont été saisis. Trois personnes ont été interpellées. Un complice a simultanément été arrêté en possession de 200 000 € en espèce à Clermont-Ferrand.

Ce coup de filet a été réalisé par les sections de recherches clermontoise et grenobloise, avec l’appui des militaires des groupements du Puy-de-Dôme et de l’Isère, ainsi que des groupes d’observation et de surveillance du Rhône, de l’Hérault et de l’Île-de-France.

Commanditaire en fuite à l'étranger

C'est à la suite d’une première saisie de 150 kg de résine de cannabis, que les premières investigations des gendarmes ont permis l’identification d’une personne impliquée dans plusieurs affaires de stupéfiants. En charge du dossier, la JIRS de Lyon décide de saisir les sections de recherches de Grenoble et de Clermont-Ferrand pour la poursuite de l’enquête. Les gendarmes ont rapidement établi que le trafic était international et ont identifié la tête de réseau, défavorablement connue de la justice et en fuite à l’étranger.

La drogue alimentait notamment le Puy-de-Dôme

S’appuyant sur des complices installés dans le Puy-de-Dôme, le commanditaire organisait la remontée régulière de résine de cannabis et d’herbe depuis le Maroc. Il acheminait le produit par voie maritime sur le sol espagnol, où ses complices viennent le récupérer. Ces derniers chargent ensuite la marchandise dans des convois de véhicules roulant à allure normale afin de ne pas attirer l’attention".

Arrivée en France, la drogue alimentait le Puy-de-Dôme, mais aussi les régions parisienne, toulousaine et lyonnaise. Le trafic international générait un chiffre d’affaires de 200.000 € par semaine. Les auditions des hommes placés en garde à vue se poursuivent.