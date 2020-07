Le réseau de transport Orizo rend hommage au chauffeur sauvagement agressé à Bayonne

Le réseau de transports en commun du Grand Avignon rendra hommage ce mercredi soir au chauffeur de bus sauvagement agressé dimanche à Bayonne. L'homme est en état de mort cérébrale depuis. Bus et Tram marqueront une minute d'arrêt à 19 h30.

Les bus et le tramway du Grand Avignon s'arrêteront de circuler pendant 1 minute ce mercredi soir à 19h30. Les conducteurs et les personnels du réseau Orizo veulent rendre hommage à leur collègue de Bayonne sauvagement agressé ce dimanche. Le chauffeur âgé de 59 ans est depuis en état de mort cérébrale. Ses agresseurs ont été mis en examen et écroués.

Une marche blanche est organisée ce jeudi soir à Bayonne à 19h30 justement. La direction du réseau Orizo appelle les voyageurs à respecter cette minute de silence en signe de solidarité.