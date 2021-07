Une panne radio entraîne de gros retards ce mardi matin sur le réseau ferroviaire des Alpes-Maritimes. Plusieurs trains sont supprimés et d'autres affichent de gros retards. Impossible de savoir quand la panne sera réparée.

Le réseau ferroviaire très perturbé ce mardi dans les Alpes-Maritimes à cause d'une panne

Plusieurs trains supprimés et jusqu'à 50 minutes de retard affichés ce mardi matin concernant les trains entre Nice et Vintimille, que ce soit en direction de Marseille ou de l'Italie. Une grosse pagaille sur les rails causée par une panne radio, qui paralyse le réseau ferroviaire nous confirme la SNCF. Une enquête est ouverte pour trouver l'origine de la panne et il est impossible de savoir quand elle sera réparée. En attendant il faut s'armer de patience ou changer son fusil d'épaule...