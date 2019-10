Le réseau Sortir du Nucléaire dénonce la mauvaise gestion des déchets radioactifs d'Orano, sur le site du Tricastin

Pierrelatte - France

Le réseau Sortir du Nucléaire veut faire condamner Orano (anciennement Areva). Une audience avait lieu au tribunal de police de Valence, ce mardi matin.

L'association dénonce la mauvaise gestion des déchets dans plusieurs usines d'Orano Cycle, sur le site du Tricastin. Il s'agit d'installations qui traitent des substances radioactives produites par les opérations d'enrichissement de l'uranium et de retraitement du combustible usé.

Pour déposer son recours, Sortir du nucléaire s'est basé sur le rapport de l'ASN, l'Autorité de Sûreté Nucléaire, suite à une inspection de mars 2018 et à la "découverte de problèmes flagrants de mauvaise gestion des déchets", sur les usines TU5 et W. Dans un communiqué, l'association précise : "Dans ce rapport, on apprend ainsi, entre autres, que les agents n’étaient pas avertis de la présence sur le site de certains déchets présentant des risques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Certains registres n’indiquent pas certaines informations essentielles sur les déchets stockés, qu’il s’agisse de leur localisation, de leur quantité ou de leur nature (radioactifs ou conventionnels). À certains endroits, les pictogrammes indiquant le danger n’étaient pas apposés".

Sortir du nucléaire parle de "gestion lamentable", qui met en danger les travailleurs du site.

Orano conteste

Orano, de son côté, parle d'écarts réglementaires qui n'ont pas d'impact sur la sûreté, la sécurité ni l'environnement. La direction du site précise que l'ASN a tout pouvoir pour arrêter l'activité d'une installation en cas de danger, ce qu'elle n'a pas fait. L'Autorité de Sûreté Nucléaire n'a pas non plus délivré de PV après cette inspection. Orano a déclaré cet incident au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7 et a notifié cette anomalie à la CLIGET (la Commission locale d'information auprès des grands équipements énergétiques du Tricastin).

La décision a été mise en délibéré au 5 novembre prochain. Sortir du nucléaire dit avoir relevé huit infractions passibles, chacune, d'une amende de 1.500 euros.