Le responsable de l'accident mortel près de Lisieux à la barre du tribunal ce 7 octobre

Le 11 juillet 2020, une voiture percutait une moto à Saint-Martin-de-Mailloc près de Lisieux. Un père et sa fille décédaient dans l'accident. Le chauffard, âgé de 24 ans, était ivre, sous l'emprise de stupéfiants, et n'avait plus de permis. Il est jugé ce mercredi 7 octobre à Lisieux