Eure, France

Timothée Houssin, secrétaire départemental du FN dans l'Eure, a été mis en examen pour "recel d'abus de confiance". L'information révélée par Médiapart a été confirmée à France Info. Le jeune homme de 29 ans est poursuivi dans l'enquête sur l'affaire des emplois présumés fictifs d'assistants d'eurodéputés frontistes. Sa mise en examen remonte au 20 mars.

Neuvième mise en examen dans cette affaire

Les enquêteurs s'interrogent sur la réalité du travail d'assistant de Timothée Houssin entre juillet 2014 et 2015 auprès de l'eurodéputé Nicolas Bay, par ailleurs conseiller régional de Normandie. Il s'agit de la 9ème mise en examen dans cette affaire.

Il avait été candidat aux dernières législatives

Timothée Houssin est conseiller régional dans l'Eure et élu dans la commune de Barentin en Seine-Maritime. Il s'était présenté aux législatives de juin 2017 et s'était qualifié pour le second tour mais c'est la candidate LREM Marie Tamarelle-Verhaeghe qui l'avait emporté.

En 2015, Timothée Houssin avait succédé à Emmanuel Camoin comme numéro un du FN dans l'Eure

Démenti de Nicolas Bay

Nicolas Bay n'a pas souhaité réagir à notre micro mais il "conteste formellement cette prétendue fictivité du travail d'assistant parlementaire . Il était bien mon assistant parlementaire mais il était aussi un militant du Front National depuis toujours"