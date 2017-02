Le restaurant de Moulins sur Céphons a trouvé repreneur grâce à France Bleu Berry !

Depuis des mois, le restaurant communal cherchait un nouveau gérant. Un couple a décidé de relever le défi !

Le maire de Moulins-sur-Céphons a le sourire des bons jours. Sur la place du village, l'enseigne flambant-neuve du restaurant "Chez vous comme chez nous" attire les regards. "Je suis un maire heureux ! Nous avons reçu 5 dossiers mais nous avons choisi celui de Jean-Pierre et Catherine Camus parce qu'ils sont de vrais professionnels!" s'enthousiasme Jean Pierre Chêne.

Le couple a déjà eu plusieurs restaurants, notamment dans le Lot et en Vendée. Ils cherchaient à se rapprocher de leur fils, étudiants en Berry. C'est lui qui a entendu l'appel du maire sur France Bleu Berry "Ca c'est fait presque par hasard, c'est un concours de circonstance. On a eu envie de relever le défi ! Et puis on a eu un super accueil de la mairie" raconte Jean-Pierre Camus.

Du fait maison

Le chef, adepte de la cuisine "traditionnelle évolutive" comme il aime la définir, travaille des produits frais. "Tout ou presque est fait maison, et on essaie de choisir des producteurs locaux" détaille t-il.

Le couple cherche à recruter un cuisinier pour le seconder.