Grenoble

Drôle de réveil pour le directeur du restaurant "La Boucherie", cours Jean-Jaurès à Grenoble. Vers 2 heures du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, il a entendu un gros bruit. Bruno Toni raconte : "Çà faisait, bim-bam-boum ! Je me suis demandé ce qui se passait. Je dormais dans une chambre de l’hôtel adjacent. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu un individu cagoulé de noir, plutôt costaud qui cassait toutes les vitres du restaurant et de l’hôtel !"

14 vitres ont été brisées. © Radio France - Véronique Pueyo

Il appelle aussitôt la police qui arrive rapidement sur les lieux, mais trop tard, l'individu a disparu. Il avait eu le temps de casser 14 vitres, de peinturlurer en rouge la vache, emblème du restaurant et de laisser sur le mur l'inscription : "Terror Vegan", mais peut-être avait-il des complices que le directeur n'a pas vu !

On fait des jaloux ! je pense que la signature vegan est un leurre ! - le directeur de La Boucherie

Mais Bruno Toni ne croit pas à un commando "anti-viande rouge" : "Je pense plutôt que ce sont des concurrents mécontents de nous voir réussir. Quand on a repris le restaurant, il y a près de deux ans, il avait mauvaise réputation. Aujourd'hui, grâce à la qualité de notre viande, au service, les clients reviennent. On fait des jaloux".

Bruno Toni dit avoir reçu des menaces il y a quelques semaines : "Mais je n'ai pas peur, je fais juste mon travail ! " Il a déposé plainte.

La vache, emblème du restaurant, a été aspergée de peinture rouge. © Radio France - véronique Pueyo

Le restaurant emploie 6 personnes et organise des soirées à thème, comme pour la Saint Patrick, le 17 mars : "On veut rendre nos clients heureux et transmettre notre passion de ce métier d’hôtelier-restaurateur" renchérit la gérante, Marie-Anne Scio qui a repris l'affaire avec son mari. "C'est une franchise. On travaille beaucoup pour relancer le lieu. On fait des envieux. Moi non plus, je ne crois pas à la thèse d'un groupe vegan."

Malgré cet acte de vandalisme, le restaurant reste ouvert.

Quant à la police, elle enquête. Pour elle, c'est encore trop tôt pour privilégier une piste plutôt qu'une autre. En tous cas, le restaurant reste ouvert : "On a calfeutré les vitres brisées et monté le chauffage pour que nos clients n'aient pas froid. On es attend avec le sourire" conclut le directeur.