Le restaurant Il Divino détruit par un incendie à Toulouse

Un incendie s'est déclaré vers minuit dans la nuit de samedi à dimanche avenue des Etats-Unis à Toulouse. Le feu a pris dans les locaux du restaurant Il Divino et malgré l'intervention des pompiers équipés de six lances, l'incendie a ravagé les lieux.

Le restaurant était fermé et vide au moment où l'incendie s'est déclaré. Les pompiers étaient encore sur place ce dimanche matin pour surveiller des foyers résiduels et d'éventuels départs de feu. Les causes de l'incendie sont encore inconnues.