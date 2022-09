Le restaurant l'Eden de Castres fermé après un violent incendie

Les sapeurs-pompiers du Tarn ont été appelés vers 9h10, ce mercredi 21 septembre pour un feu qui s'est déclaré dans la cuisine du restaurant l’Eden, située sur la place Jean Jaurès, à Castres. La salle de restauration totalement détruite d'une superficie de 60m2, la salle de restauration de l’établissement a été totalement détruite par l'incendie.

L’immeuble de 300m2 a été totalement impacté par d’importantes fumées qui se dégageaient de l’établissement. Le feu a finalement été éteint avant 10h. Les dégats sont importants même s'ils ont été limités par l'intrevention d'une vingtaine de pompiers et une seule personne a été légèrement intoxiquée par les fumées.

Sur sa page Facebook, la direction du restaurant a tenu a informer et rassurer les clients. "C'est avec une grande tristesse que nous fermons provisoirement notre restaurant suite à un incendie. Nous mettrons tout pour revenir plus fort. Heureusement, il n'y a aucun blessé. Un grand merci aux pompiers pour leur intervention. On vous informera prochainement."