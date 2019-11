Le restaurateur de Rueil-Malmaison relaxé : il avait plaisanté sur la drogue du violeur

Nanterre, France

Le restaurateur de 46 ans, avait l'habitude d'afficher de petits messages drôles, sur une ardoise, à l'entrée de son établissement. Le 24 janvier dernier, la blague n'était pas passée. Il avait écrit : "_Mon secret séduction tient en trois mots : Gentillesse, Humour, Bagou. Si ça ne marche pas, je me contente des trois premières lettre_s", en l'occurence, le GHB, la drogue du violeur.

Une jeune femme, victime du produit, un an plus tôt, avait immédiatement dénoncé, sur twitter, ce qu'elle estimait être une "incitation". L'histoire avait fait le tour des réseaux sociaux, avec l'emballement qui s'en suit. Le restaurateur s'était fait agresser, menacer... Le CFCV, le Collectif Féministe Contre le Viol s'était emparé de l'affaire et avait porté plainte.

"Tout ça pour ça"

Donc, 10 mois plus tard, le restaurateur est relaxé : "Tout ça pour ça", s'est-il exclamé en fin d'audience. Honteux et confus, il reconnait cependant son erreur "des deux côtés, on a perdu plusieurs mois de notre vie", a-t-il regretté. Il voulait juste plaisanter. De son côté, si l'avocate du CFCV, Sophie Soubiran, a regretté cette relaxe, elle s'est quand même félicitée. Pour elle, "avoir réussi à amener ce débat devant un tribunal, est déjà une petite victoire".