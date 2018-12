La nouvelle vie de Luc Alphand en Andorre

Luc Alphand a entamé une nouvelle vie dans les Pyrénées. Menacé et insulté après le scandale des photos de chasse en Russie, l'ancien champion de ski a quitté la France. Il réside désormais dans la Principauté d'Andorre, où il est ambassadeur pour les prochaines finales de la coupe du monde de ski.

Pyrénées-Orientales, France

C'est un Luc Alphand apaisé et détendu que nous avons rencontré au sein de la station de ski de Grandvalira en Andorre. Depuis le mois de janvier, l'ancien champion de ski a quitté le France et sa ville de Briançon dans les Hautes-Alples pour venir s'installer dans la petite Principauté au coeur des Pyrénées.

Luc Alphand a décidé de s'exiler pour fuir la polémique sur les photos de chasse prises en Russie en 2016. Sur ces clichés, on voyait le skieur à côté d'un cadavre d'ours après une partie de chasse. Dans les mois qui ont suivi, Luc Alphand a été la cible d'intimidations et de menaces de mort qui l'ont donc poussé à fuir son pays. Et c'est l'Andorre qu'il a finalement choisi comme destination.

Je suis parti, parce que les menaces étaient très fortes. Il y a eu beaucoup d'intolérance. J'ai voulu protéger ma famille. Cette photo avec un ours, ce n'était même pas moi le chasseur ( Luc Alphand)

Luc Alphand entame une nouvelle vie en Andorre où il a installé son agence de communication. Il a également été embauché comme ambassadeur pour les finales de la coupe du monde de ski alpin qui doivent se dérouler en mars prochain dans la principauté. Il assure la promotion de cet événement sur le plan médiatique. Depuis le mois de janvier le skieur de Serre-Chevalier est officiellement résident en Andorre. Il vient d'acheter une propriété.

Ce n'est pas facile de quitter son pays, sa famille et ses amis, mais je suis heureux ici en Andorre

Luc Alphand profite de la montagne pyrénéenne. Les Andorrans ont pris l'habitude de le croiser sur son vélo, en randonnée ou bien à ski. Et pour bien réussir son exil, il s'est lancé dans l'apprentissage du Catalan, la langue officielle en Andorre.

C'est aussi respecter les gens d'ici que d'essayer de parler leur langue.

La polémique sur la partie de chasse en Russie ne lui a pas fait renoncer à sa passion, même si pour le moment Luc Alphand n'a pas son permis de chasse en Andorre. Il vient d'échouer à l'examen en raison d'un erreur de traduction entre le Catalan et le Français.

