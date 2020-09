Le retour des "gilets jaunes" : des interpellations à Paris, des rassemblements annoncés partout en France

Plus de deux ans après sa naissance, le mouvement de contestation des "gilets jaunes", anti-élites et qui lutte pour davantage de justice fiscale et sociale, cherche son second et annonce de nouvelles manifestations partout en France samedi 12 septembre. Ces cortèges se dérouleront dans un contexte particulier, avec le coronavirus, les gestes barrières et des interdictions de manifester ici ou là.

Déjà quelques tensions à Paris ?

Les forces de l'ordre ont procédé à 68 interpellations à Paris à 10h30, alors que des appels à des rassemblements de "gilets jaunes" ont été lancés, annonce la préfecture de police de Paris. "Ce sont majoritairement des interpellations suite à des contrôles en amont, des individus contrôlés et porteurs d'armes par destination", précise la préfecture à franceinfo. Deux des quatre manifestations de "gilets jaunes" dans la capitale ont été interdites aujourd'hui, notamment dans le secteur des Champs-Elysées

Les Champs-Élysées sous haute surveillance

Didier Lallemente, préfet de police de Paris, a averti samedi matin d'une rencontre avec la presse, à l'occasion de la mobilisation de rentrée des "gilets jaunes" à Paris, qu'"il ne pouvait y avoir de destructions, de chaos sur les Champs-Elysées", où deux manifestations ont été interdites. "Il y a un souci de sérénité sur cette avenue qui est une vitrine de notre pays. Donc j'ai interdit ces manifestations", a déclaré le préfet présent sur la place de l'Etoile. 2300 personnes ont indiqué qu'elles entendaient participer au rassemblement sur les Champs-Elysées, et 7000 se sont montrées intéressées, selon la page Facebook de l'événement.

"Il ne peut pas y avoir de destructions, de chaos sur les Champs-Élysées" - Didier Lallement, préfet de police de Paris

De source policière, 4000 à 5000 manifestants sont attendus à Paris, dont 1000 personnes potentiellement violentes. Deux autres cortèges, déclarés, ont en revanche été autorisés à défiler : l'un au départ de la place de la Bourse, au centre de la capitale, l'autre au départ de la place Wagram, à l'ouest. "J'entends parler de dictature, mais je note qu'il y a des possibilités de manifestations (...) à condition qu'elles se passent pacifiquement, qu'il n'y ait pas de destructions", a souligné Didier Lallement, appelant également au "respect des gestes barrières".

Les tirs de LBD encadrés

Didier Lallement, préfet de police de Paris, a confirmé l'assistance, dès ce samedi, d'un "superviseur" pour chaque porteur de LBD afin d'aider "à la maîtrise et au bon usage" de cette arme, et le retrait des anciennes grenades à main de désencerclement (GMD) remplacées par un nouveau modèle, réputé moins dangereux, conformément aux annonces du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin vendredi.

"Nous réclamons un mieux-vivre, une justice fiscale et justice sociale, une démocratie directe et participative" - Jérôme Ridrigues, manifestants "gilet jaune" à Paris

Samedi matin à Paris, Jean-Marie Bigard s'est rendu sur un rassemblement pour venir à la rencontre des "gilets jaunes", comme il l'avait indiqué sur les réseaux sociaux. L'humoriste a réaffirmé son soutien au mouvement tout en de désolidarisant de propos du "gilet jaune" Jérôme Ridrigues.

Des manifestations annoncées partout en France

Outre Paris, des cortèges sont annoncés partout en France à Avignon, Nancy, Brest, Lyon, Poitiers, Antibes, Nîmes, Grenoble ou Rennes. Cependant certains ont été interdits à Montpellier, à Toulouse ou à Dijon.