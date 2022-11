Le retour des mathématiques en 1ère c'est "une bonne intention" mais c'est insuffisant pour Claire Lommé

"C'est une bonne intention" répond à moitié convaincue Claire Lommé, professeure de mathématiques au collège Jean de la Varende à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) à la question de savoir si le retour des mathématiques pour tous les lycéens de 1ère à la rentrée prochaine est une bonne idée.

"C'est une bonne nouvelle dans le sens de la diffusion de la culture mathématique, du travail sur le raisonnement, sur l'abstraction qui concerne tous les citoyens et toutes les citoyennes" mais cette heure et demi ne sera pas suffisante pour préparer les études supérieures. C'est pourtant l'un des arguments du ministre de l'éducation nationale pour justifier ce retour. "Il faudrait aussi discuter des programmes" ajoute l'enseignante à moitié convaincue par la mesure.

Vous reprendrez bien un peu de maths ?

Et pourtant Claire Lommé est une passionnée de mathématiques et partage cette passion auprès de ses élèves et c'est aussi ce qu'elle fait dans son livre Vous reprendrez bien un peu de maths (éditions Retz) publiée en septembre dernier.

"Les mathématiques sont vivantes, elles sont là au quotidien et c'est un outil de liberté et d'émancipation" insiste la professeure pour qui il s'agit aussi de les "désacraliser" car elles doivent être accessibles à toutes et tous.

