Le retour du gang des faux bitumeurs en Dordogne

"Ne vous laissez pas enrober" écrivent les gendarmes de la Dordogne ce jeudi 11 mars sur leur compte Twitter. Ils informent les Périgourdins que les faux bitumeurs sont de retour dans le département. Depuis février, des personnes se présentent au domicile des Périgourdins et parfois même s'adressent à des entreprises pour proposer des travaux de goudronnage à moindre coût. C'est une arnaque car le bitume est de très mauvaise qualité et ne tient pas.

Des tentatives d'escroqueries ont été repérées ce mercredi 10 mars à Terrasson, Sarlat et Marsac et ce jeudi en Bergeracois. Les gendarmes vous demandent d'être vigilant et, en cas de doute, d'appeler le 17.

Cette arnaque revient régulièrement en Dordogne, elle avait été signalée notamment en 2018 et en 2019.