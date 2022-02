Le départ du médecin à Saint-Maurice-sur-Moselle dans les Vosges enflamme l'Assemblée Nationale

Le retrait du médecin généraliste à Saint-Maurice-sur-Moselle, en arrêt maladie, plonge près de 4.000 Vosgiens dans le désarroi. Ces patients de la commune et des alentours n'ont plus de praticien de proximité, et doivent se rendre à 30, voire 50 kilomètres de chez eux. "Il y a des gens qui trouvent des places disponibles sur le Tholy, ou Dommartin-lès-Remiremont, rapporte le maire de Saint-Maurice-sur-Moselle Thierry Rigollet. Il n'y a que [cette solution] parce que sur les communes qu'on a aux alentours, ils ne prennent plus de nouveaux patients et sont surbookés."

Le Ministre de la Santé interpellé à l'Assemblée nationale

Une situation abordée à l'Assemblée nationale par le député lorrain Divers Droite, Christophe Naegelen. Le parlementaire de la 3ème circonscription des Vosges a interpellé le Ministre de la Santé, Olivier Véran mardi 22 février, pour lui demander de prendre des mesures coercitives. C'est la seule manière, selon lui, de répondre à la désertification médicale. "Entendez-vous mettre en place un conventionnement sélectif et allez-vous demander aux médecins de s'installer dans des déserts médicaux pendant une période déterminée ? Aurez-vous le courage, monsieur le ministre, de faire face à cette situation?", a lancé Christophe Naegelen.

Aurez-vous le courage de prendre cette problématique à bras-le-corps et d'y engager les moyens nécessaires pour assurer un égal accès aux services publics ?

En réponse, Olivier Véran a balayé l'éventualité d'imposer aux médecins leur lieu d'exercice. "On connaît le diagnostic, on manque de médecins partout. On a supprimé le numérus clausus, on forme plus de médecins. Il faut nous appuyer sur des solutions innovantes pour être capables d'avancer, avec une solution efficace." Olivier Véran a ajouté que l'Agence régionale de santé avait été saisie pour renforcer la coordination entre les médecins du territoire et assurer la continuité des soins.