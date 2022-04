Le retraité qui a jeté un œuf sur la tête d'Éric Zemmour à Moissac a récidivé

Il veut défendre la cause de son fils autiste. Le retraité du Tarn-et-Garonne qui, le 12 mars dernier à Moissac, a jeté un œuf sur la tête du candidat Éric Zemmour (Reconquête!) a récidivé. Ce mardi 5 avril, à Castelsarrasin, il a jeté un œuf sur un bus de campagne de la candidate Marine Le Pen (Rassemblement national). Il sera jugé le 13 mai prochain au tribunal correctionnel de Montauban.

'"Il voulait attirer l'attention médiatique sur lui, sur le cas de son fils autiste qui ne bénéficie pas forcément de tous les soins", explique son avocate Maître Séverine Lheureux qui précise : "Il a été choqué par les propos d'Éric Zemmour" et considèrerait que la candidate du RN n'est pas plus attentive à cette cause. Regrette-t-il son geste ? "Pas forcément", répond Me Lheureux. Son client a une soixantaine d'années et n'était, jusque là, pas connu de la justice.

Après avoir dénoncé, en janvier dernier, "l'obsession de l'inclusion" des enfants handicapés et défendu des "établissements spécialisés" pour les scolariser, Éric Zemmour avait nuancé ses propos en condamnant "l'idéologie égalitariste".