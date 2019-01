Le Rheu : la cantine sera assurée dès lundi

Le Rheu, France

"On a paré à l'urgence" explique le maire du Rheu Mickaël Bouloux. Après l'incendie qui a détruit la cantine scolaire dans la nuit du 29 au 30 décembre, la structure de 800 mètres carrés est totalement inutilisable. La municipalité a trouvé une solution pour fournir les 800 repas quotidiens aux écoliers et aux agents municipaux. Elle fera intervenir, dès le lundi 7 janvier, un prestataire externe de Bréal-sous-Montfort qui livrera des repas chauds pour tout le monde. "On s'est engagé avec lui pour le mois de janvier. Ensuite on va voir si on peut trouver un site sur la commune ou un préfabriqué pour reprendre la production locale. A plus long terme, on va reconstruire le bâtiment mais il faut compter 12 à 18 mois pour sa mise en service" explique le maire de la commune.

"On finit toujours par retrouver les coupables"

L'origine volontaire de cet incendie ne fait pas de doute. Le feu a pris dans une poubelle juste à coté de la cuisine centrale. Les 7 agents municipaux du service de restauration sont traumatisés par la perte de leur outil de travail. "Ils étaient effondrés. ils sont venus sur place dès dimanche matin. Certains pleuraient" raconte Mickaël Bouloux. La gendarmerie de Mordelles a ouvert une enquête. "On finit toujours par retrouver les coupables. On a déjà eu des incivilités sur la ville, pas de cette ampleur, mais on finit toujours par les retrouver et ils sont punis" ajoute le maire qui précise que les gendarmes ont relevé beaucoup de preuves sur le site.