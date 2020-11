Un accident de la route a fait trois blessés, dont un grave, sur la commune du Rheu à l'ouest de Rennes, ce vendredi 20 novembre, vers 23h15. Il y a eu une violente collision entre une voiture et une camionnette.

Le Rheu : trois blessés dans un accident entre une voiture et un utilitaire

L'accident s'est produit sur la D287 entre L'Hermitage et Mordelles, vendredi soir (image d'illustration).

Un grave accident de la route vendredi soir, vers 23h15 au Rheu, près de Rennes. Une voiture et un utilitaire se sont violemment percutés sur la départementale 287 entre L'Hermitage et Mordelles, faisant trois blessés.

La voiture a été retrouvée sur le toit et la camionnette très abîmée. Un homme de 52 ans était en urgence absolue ce vendredi soir, transporté au CHU de Rennes. Une femme d'une quarantaine d'années et un homme de 23 ans sont eux plus légèrement blessés. Ils ont également été admis à Pontchaillou.

Une vingtaine de pompiers sont intervenus sur le lieu de l'accident, au lieu-dit "La Brosse", à mi-chemin entre Cintré et Le Rheu.