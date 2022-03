Tout risque d'explosion écarté à Aubazat, en Haute-Loire

La petite commune d'Aubazat, au sud de Brioude, en Haute-Loire, a retrouvé son calme ce dimanche après-midi. Quelques pompiers assurent encore une ronde dans le bourg mais l'incendie qui a détruit un hangar est éteint. Et il n'y a plus de risque d'explosion de bouteilles de gaz.

Le feu s'est déclaré ce dimanche matin dans un hangar de 200 m2, situé dans le bourg d'Aubazat. 14 voitures, dont des véhicules anciens, ont brûlé selon le CODIS 43, mais la maison d'habitation attenante a été préservée des flammes. Prés de 40 pompiers sont intervenus. Le bâtiment abritait aussi des bouteilles de gaz et une bouteille d'acétylène, un gaz très inflammable utilisé notamment en soudure.

Un risque d'explosion

Au plus fort de l'intervention, 37 pompiers ont été mobilisés sur le sinistre, venus d'un peu partout : La Voûte-Chilhac, Langeac, Paulhaguet, le Puy, Coubon etc. Quand ils sont arrivés sur place, le bâtiment était embrasé mais surtout, il abritait des bouteilles de gaz et une bouteille d'acétylène qui menaçait d'exploser.

Bouteilles de gaz © Radio France - Stéphanie Berlu

La cellule risques technologiques du Puy-en-Velay s'est déplacée sur le terrain et un périmètre de sécurité de 400 mètres a été installé. Le pire a été évité.

Soulagement dans le village

Ce dimanche après-midi, une surveillance du site est maintenue mais il n'y a plus de risques. Pas de blessés. Les habitants de la maison seraient rentrés chez eux.

Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du sinistre. Selon le maire de la commune, Alain TAVENARD-DEPHIX, le feu a peut-être été déclenché par une lampe halogène.