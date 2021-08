Le risque feu est grand en ce moment en Vaucluse

Le risque feu accru par le mistral qui assèche la végétation et pousse les flammes, mais qu'on provoque un incendie en jetant un mégot par la fenêtre ou qu'on le fasse volontairement 90% des feux sont d'origine humaine. Et la justice y est très attentive.

La justice n'envisage pas de la même façon un incendie volontaire et un départ de feu involontaire. Le premier est passible de 10 ans de prison. Incendier une forêt est une circonstance aggravante et la peine peut atteindre les 15 ans voire la perpétuité si l'incendie a causé la mort de personnes, à cela s'ajoutent des amendes de 150 à 200 000 €

Tous les feux ne sont pas causés de façon volontaire

Un mégot jeté par la fenêtre de la voiture, une braise échappée d'un barbecue ou une étincelle provoquée par un outil sont autant de risques que l'on fait courir aux collines et de raisons de se retrouver devant un tribunal pour ne pas avoir respecté une obligation de prudence ou de sécurité. Dans ces cas-là l'amende est moins élevée, elle peut quand même atteindre les 30 000 € et on peut se retrouver à l’ombre pour deux ans.

Les précautions à prendre sont pourtant simples

Ne pas jeter un mégot par la fenêtre de la voiture est une précaution simple et les barbecue comme les outils susceptible de provoquer des étincelles ne sont pas interdits par hasard à proximité d'un bois ou d'une garrigue. Les interdictions comme celles de pénétrer dans les massifs forestiers sont affichées en mairie ou disponibles sur le site internet de la préfecture.