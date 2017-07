Le risque feux de forêt repasse au rouge dans le sud Drôme

Le risque d’incendie est au niveau 4 sur 5, soit risque très sévère sur tout le secteur autour de Montélimar. La préfecture de la Drôme a donc réactivé le plan ALARME pour la troisième fois en deux semaines dans le département.

Du vent, de la végétation très sèche et des températures élevées, le sud Drôme est de nouveau en risque très sévère pour les feux de forêt, d’Allan à Châteauneuf-du-Rhone en passant par Suze-la-Rousse, Grignan, Dieulefit ou encore Donzère. La préfecture a donc réactivé ce lundi, le plan ALARME (alerte liée au risque météorologique exceptionnel) dans ce vaste secteur autour de Montélimar.

Pouvoir intervenir au plus vite

Un plan qui pré-positionne sur le terrain des hommes et du matériel, afin d’intervenir au plus vite en cas de départ d’incendie. Dans le sud Drôme ce sont donc 54 sapeurs-pompiers, 12 camions-citernes et trois véhicules de commandement qui sont installés au cas-où. Une patrouille d'agents de l'ONF est également mobilisée dans ce secteur et l’hélicoptère bombardier d'eau, basé à Chabeuil, est prêt à intervenir.

Trois déclenchements en deux semaines

Ce plan ALARME a déjà été déclenché à deux reprises, en juillet dans le département. La première fois mi-juillet après l’incendie de 20 hectares de végétation à Ballons dans le sud Drôme. La deuxième fois, dans le nord Drôme, le 18 juillet après la destruction de 15 hectares de forêt par le feu à Claveyzon. Des règles de bons sens permettent d'éviter ces incendies :Ne pas fumer quand vous vous baladez en forêt, ne pas jetez vos mégots par la fenêtre des voitures.La préfecture rappelle aussi qu'il est interdit de brûler des végétaux ou encore de faire des barbecues à moins de 200 m d'une forêt.